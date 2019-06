Fiera di San Pietro e corteo del 30 giugno, Amiu rimuove i cassonetti in zona Foce

Genova. Per ragioni di sicurezza in occasione della fiera di San Pietro prevista per sabato e domenica e della concomitanza di domenica pomeriggio del corteo promosso dal Movimento Antifascista in occasione della ricorrenza dei fatti del 30 giugno 1960, Amiu comunica che saranno complessivamente rimossi i cassonetti e sigillati i cestoni getta carte nelle seguenti vie/piazze.

* Piazza Alimonda

* Via Odessa

* Via Montevideo

* Via Teodosia

* Via Ilice

* Via Invrea

* Via Casaregis

* Via Ruspoli

* Corso Marconi

* Corso Italia (da Corso Marconi a Via Piave)

* Piazza De Ferrari

* Largo Pertini

* Via Vernazza

* Via Petrarca

* Piazza Matteotti

* Via di Porta Soprana

* Via XX Settembre