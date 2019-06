Fiera di Genova, terminata demolizione palazzo ex Nira. Il Waterfront va avanti in attesa dei privati

Genova. E’ stata ultimata in queste ore la demolizione del palazzo Ex Nira Ansaldo, che svettava tra il quartiere fieristico e la zona dei cantieri navali del porti di Genova.

A darne l’annuncio lo stesso sindaco, che questa mattina ha pubblicato la foto del sito, con la struttura completamente ‘atterrata’: “Oggi ti svegli senza più il palazzo ex Nira: vanno avanti i lavori per il waterfront di levante, va avanti la città”, ha scritto Marco Bucci sulla sua pagina facebook.

I lavori sono stati ultimati con due mesi circa di ritardo rispetto alle previsioni fatte a gennaio, in cui si parlava di aprile come mese termine. I lavori di demolizione, dopo la bonifica di amianto, sono stati eseguiti in modalità meccanica.

E così, dopo il forfait dei francesi, il Waterfront sembra andare avanti: i lavori previsti a carico del pubblico procedono, in attesa dei privati.