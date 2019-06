Festa della Repubblica, ma non per tutti. Pompieri depositano esposto su mancata prevenzione sanitaria sul lavoro

Genova. Era partito da Genova, l’esposto del sindacato di base dei Vigili del Fuoco, che metteva in luce tutta una serie di problematiche riguardo alla sicurezza dei pompieri, chiamati sempre di più ad operare in emergenza ma senza investimenti chiari per la propria salute.

Dalla cronicità dell’essere sottorganico, alla penuria di mezzi, fino alle incertezze e i rischi corsi in situazioni di emergenza, come i fatti di Ponte Morandi, legati alla presenza di amianto, hanno messo in luce.

“Lavorare nel Soccorso è un compito estremamente difficile e necessita di preparazione e professionalità, di una organizzazione perfetta, di un sistema che tuteli dalle eventuali malattie professionali il lavoratore sottoposto a rischi elevati negli scenari che gli si presentano quotidianamente – scrivono nel comunicato – Non bastano le vittime ad insegnare, non bastano le lacrime di disperazione, infatti l’amministrazione pubblica continua ad anteporre l’economia del profitto alla salute pubblica”.

Non mancano le critiche agli amministratori: “Il Sindaco Bucci a braccetto con il Governatore Toti e il Governo continuano a anteporre la data della consegna del ponte ad Aprile 2020 alla Salute Pubblica – continuano – Abbiamo scritto a tutte le cariche Istituzionali affinchè si potesse attivare un percorso di prevenzione sanitaria degli “Angeli del Soccorso” intervenuti nel Crollo Ponte Morandi, sottoscritto un esposto alla Procura della Repubblica di Genova affinchè si faccia luce su questo tema”

Da qui la motivazione di allargare la portata dell’esposto a livello nazionale: “Per questi motivi abbiamo deciso di estendere l’esposto a tutto il territorio nazionale tramite i Coordinatori Regionali dei Comandi intervenuti nel crollo Ponte Morandi, al fine di sensibilizzare le Istituzioni affinchè si parli definitivamente delle possibili ricadute sanitarie che i Pompieri saranno costretti ad affrontare nel futuro prossimo”.