Festa dei Santi Pietro e Paolo, metropolitana in servizio fino alle 2 di notte per i fuochi d’artificio

Genova. Sabato 29 giugno, in occasione dei fuochi d’artificio per la tradizionale festa dei Santi Pietro e Paolo, la metropolitana sarà in servizio fino alle due di notte.

Il prolungamento del servizio è stato predisposto per agevolare i cittadini che vorranno partecipare alla manifestazione spostandosi con i mezzi pubblici. L’ultima corsa è prevista da Brignole alle ore 2.00.

Si ricorda, inoltre, che per tutta l’estate, l’ascensore Castelletto Levante, che da Portello sale a Spianata Castelletto, prolunga l’apertura fino alle due di notte nelle serate di venerdì e sabato.