Fermata la banda del rolex, sono 4 napoletani trasfertisti: sarebbero responsabili di una decina di colpi da inizio giugno

Genova. Fermata la banda del Rolex che nelle ultime settimane aveva messo a segno a Genova una decina di colpi. La scorsa notte gli agenti delle volanti hanno fermato tre uomini e una donna in via Campanella, ad Albaro, subito dopo l’aggressione a un ragazzo di 20 anni a cui volevano portare via il prezioso orologio.

Il giovane intorno a mezzanotte aveva notato un uomo che lo guardava insistentemente, poi lo ha perso di vista ma mentre raggiungeva a poca distanza la sua ragazza in moto veniva aggredito dallo stesso uomo insieme a un complice che oltre a tentare inutilmente di strappare l’orologio al 20enne hanno fatto cadere dalla moto la ragazza e sono fuggiti a bordo di un’auto, una Fiat Panda dove a bordo si trovava anche una ragazza e un terzo uomo.

Tutti e quattro sono stati arrestati in flagranza. L’indagine è coordinata dal sostituto porcuratore Chiara Saracino. Nell’auto i poliziotti hanno anche trovato un rolex probabilmente falso che sarà sottoposto a perizia, un orologio Omega, e due Maserati, oltre a cacciaviti berretti che i due calzavano e diversi caschi. In base ai successivi accertamenti gli uomini coordinati dalla dirigente Alessandra Bucci hanno individuato l’alloggio che i quattro avevano affittato in zona e dove è stato trovato un secondo paio di chiavi di quella che è poi risultata essere una Fiat 500.

All’interno del pannello della seconda auto i poliziotti hanno trovato una pistola caricata a salve.

I quattro arrestati (Francesco Divano di 53 anni, Vincenzo Iavarone e Cristiano Tarasco di 31 e Roberta Fontanarosa di 28 anni), sono sospettati di essere responsabili di diversi colpi portati a segno o tentati nelle ultime tre settimane. Le tecniche della presunta banda di trasferisti sarebbero diverse: in alcuni casi la ragazza, dall’aspetto procace, adescava soprattuto gli anziani abbracciandoli e in questo modo portandogli via l’orologio: è successo un paio di settimane fa in via Vecchia a Staglieno e pochi giorni fa in via Bolzano dove l’anziano di novant’anni non si è nemmeno accorto del furto ma, una volta tornato a casa, ha lamentato con il figlio il dolore a un polso accorgendosi solo allora che il rolex era sparito.

In altri casi le rapine o i tentativi sono avvenuti utilizzando auto o scooter, talvolta estraendo la pistola che pur essendo di fatto inoffensiva, aveva lo scopo di spaventare le vittime per farsi consegnare gli orologi. Alla stessa indagine sta lavorando anche la squadra mobile per tentare di fornire un quadro completo del modus operandi della gang e individuare eventuali complici,