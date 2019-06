Genova. La tanto attesa risposta è arrivata: Eusebio Di Francesco ha detto si alla Sampdoria.

Al tecnico, ex Sassuolo e Roma, è stato offerto un contratto triennale, di circa 1,8 milione a stagione.

L’annuncio ufficiale avverrà soltanto dopo che Di Francesco avrà rescisso il contratto con la società capitolina del presidente James Pallotta.

Di Francesco riparte dalla società blucerchiata dopo l’esperienza con la Roma, con la quale è arrivato a disputare una semifinale di Champions League.

Di Francesco troverà tre nuovi giocatori, Thorsby, Chabot e soprattutto l’argentino Gonzalo Maroni, che arriva in prestito ( con diritto di riscatto fissato a 15 milion di euro) dagli “xeneises” del Boca Juniors.

“El Pibe” Maroni , trequartista o “enganche”, per dirlo all’argentina, nell’ultima stagione ha giocato nel Talleres de Cordoba, città nella quale è nato il 18 marzo 1999, concittadino di Paulo Dybala, suo grande idolo.

Maroni si è messo in evidenza, con la maglia albiceleste, nel recente mondiale Under 20, giocato in Polonia.