Esplosione ponte Morandi, volantini sui portoni dei palazzi che saranno sfollati

Genova. È iniziata questa mattina, da parte di personale di Protezione civile e Polizia municipale, l’operazione di affissione degli avvisi nei portoni dei palazzi interessati dall’ evacuazione nel giorno della demolizione delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi (fascia 0-300 metri).

In particolare la struttura commissariale segnala che:

dalle ore 6 del mattino sarà attivo un servizio navetta per raggiungere le aree di attesa con partenze da:

• VIA FILLAK incrocio con VIA BRIN (lato nord ponte Morandi)

• VIA FILLAK incrocio con VIA CAMPASSO (lato sud ponte Morandi).

Gli appartamenti dovranno essere lasciati liberi entro le ore 7 con finestre, persiane/tapparelle e porta di ingresso chiuse.

Si consiglia di chiudere le utenze e i condizionatori.

Non sarà possibile rientrare prima delle ore 22 e comunque non prima del via libera comunicato dalla Protezione Civile.

Tutti i veicoli in sosta all’aperto (sia su strada libera che su strada privata) andranno spostati presso le aree appositamente allestite per la sosta gratuita.

I veicoli nei box e nei garage non dovranno essere spostati, poiché ricoverati in luogo chiuso.

Per maggiori informazioni è attivo il numero verde 800 17 77 97