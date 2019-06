Esplosione ponte Morandi, ecco i dati delle polveri secondo le centraline installate dai genovesi

Genova. Dopo i dati ufficiali, quelli delle sette centraline gestite da ARPAL, resi subito noti nella serata del 28 giugno adesso arrivano anche quelle del progetto “Che Aria Tira?”. Quattro centraline installate dai cittadini, grazie al nodo genovese del progetto, che si è avvalso della consulenza scientifica e tecnica dell’Ecoistituto Reggio Emilia-Genova e del Coordinamento Rinascimento Genova.

“Grazie a queste rilevazioni – spiega una nota dell’ufficio stampa del progetto – molti genovesi hanno potuto seguire in diretta, l’andamento delle concentrazioni delle polveri della grande nube prodotta dalle esplosioni. Nube che, a causa di un cambiamento della direzione del vento pochi minuti prima dell’esplosione, è stata sospinta lungo la vallata, verso l’entroterra, ricoprendo un tessuto urbano densamente popolato. Persone che erano state, comunque, in gran parte prudentemente allontanate dalle proprie abitazioni”.

Le prime informazioni ufficiali di Arpal, con il rapporto pubblicato il 29 giugno, sostanzialmente confermano quanto evidenziato dalla rete popolare “Che Aria Tira?” Anche se, sottolinea la nota: “i dati, ad esempio le medie orarie delle singole centraline, non sono ancora stati resi pubblici”. La nube di polvere, comunque, è passata sulle centraline verso le 9:44 e ha raggiunto il suo massimo valore verso le 9:48.

La centralina ARPAL che ha registrato il più alto valore di picco (5.000 microgrammi per metro cubo) è stata quella posizionata a sud del ponte, a 90 metri di distanza, in via Campasso. La rete “popolare” ha registrato il picco di polveri PM10 in via Ristori, a nord del, ponte a 350 metri dalla prima pila abbattuta: 770 microgrammi per metro cubo. Grazie al vento, è stato comunque un passaggio rapido, durato circa venti minuti, dopo i quali la polverosità, in tutti i siti monitorati, sia quelli ufficiali che quelli “popolari”, è ritornata ai valori precedenti l’esplosione.

Tutto come previsto, quindi, con soddisfazione del Sindaco Bucci, che si è dichiarato soddisfatto delle opere di mitigazione messe in atto. Non manca, però, qualche preoccupazione da parte della rete. “Picchi di polveri così elevati, anche se di breve durata – spiegano -non sono esenti di rischi per una popolazione eventualmente esposta, specie i soggetti deboli: anziani, cardiopatici .

Per “Che aria tira” comunque, l’esperienza genovese è stata la riprova dell’attendibilità della strumentazione, con centraline che, per quanto non certificate, vengono allineate a strumenti di riferimento professionali, con procedimento definito in collaborazione con esperti di chimica-ambientale e statistica del team di Epidemiologia e Prevenzione, Impresa Sociale.

“E’ fondamentale continuare a monitorare la situazione nelle prossime settimane – prosegue il documento di Che Aria che Tira- sia perché non si possono escludere fenomeni di risospensione della polvere depositata, sia per il fatto che le operazioni di demolizione meccanica dei grandi tronconi del ponte, il trasporto delle macerie e le attività di cantiere per la realizzazione del nuovo ponte saranno certamente fonte di nuovi disagi per la popolazione che occorre monitorare ma, ancor più mitigare, con idonei ed efficaci accorgimenti.

“Ad esempio, a oltre 24 ore dall’esplosione del Ponte le nostre centraline rilevavano ancora valori delle polveri , in particolare le PM2,5 ,più alti, rispetto ai giorni precedenti la demolizione. Rivolgiamo quindi un appello ad ARPAL a mantenere in piedi tutta la rete mobile di monitoraggio degli inquinanti utilizzata per la fase di demolizione con esplosivo, in particolare – concludono – per verificare la concentrazione e la natura chimico-fisica delle polveri più fini le PM2,5 che, notoriamente, sono prodotte in grande quantità da demolizioni con esplosivi”