Esplosione Morandi, Salvini: “Operazione unica al mondo”. Toti: “Giornata straordinaria”

Genova. ”Il ponte Morandi da oggi è un ricordo, con l’implosione il cantiere entra nel suo vivo, da domani si vedrà la trave sul primo pilastro del nuovo ponte di cui stiamo gettando le fondamenta”. Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani in diretta video via Fb.

“Credo che sia veramente una straordinaria giornata per Genova, ma anche una straordinaria giornata per la Liguria, una straordinaria giornata per l’Italia – afferma -. Abbiamo rispettato tutte le promesse fino all’ultima, abbiamo collaborato tra istituzioni nonostante le diverse sensibilità, c’è stato un lavoro straordinario”

“Sono totalmente fiducioso” sulla ricostruzione del ponte di Genova. ha detto il vicepremier Matteo Salvini dopo la demolizione delle pile. “Ogi è la giornata in cui ringraziare ingegneri, tecnici operai e forze dell’ordine, oggi si è compiuta un’operazione unica al mondo”