Esplosione Morandi, oltre a Salvini venerdì a Genova anche i ministri Di Maio e Trenta

Genova. Non ci sarà solo il ministro dell’Interno Matteo Salvini, annunciato da giorni, a vedere di persona il momento dell’esplosione delle pile 10 e 11 di ponte Morandi. In arrivo, anche se ancora non confermati ufficialmente dovrebbero esserci anche il ministro dello Sviluppo economico Luigi di Maio e la ministra della Difesa Elisabetta Trenta.

Dopo la visita di ieri del ministro delle infrastrutture Toninelli, continua l’attenzione del governo verso questa fase delicatissima di demolizione e ricostruzione del viadotto crollato il 14 agosto.

Maggiori dettagli sulla presenza dei ministri dovrebbero essere fornite nelle prossime ore.