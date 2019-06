Esplosione Morandi, “luce verde” per gli sfollati. Bucci: “Niente amianto, possono rientrare”

Genova. “Abbiamo i risultati delle centraline, i dati sulle polveri di amianto ci dicono che l’amianto è assente. Tutto è tornato come prima dell’esplosione. Possiamo dare la ‘luce verde’. Amiu farà ora lo spazzamento delle strade e alle 21.45 manderemo gli autobus a prendere le persone per farle tornare a casa”.

Lo ha detto il sindaco commissario Marco Bucci che si è recato personalmente nell’area che era stata evacuata a causa dell’esplosione.

Il sindaco, era accompagnato dall’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e da alcuni tecnici. Le transenne sono state rimosse ed il gruppo è entrato nella zona rossa percorrendo via Fillak che ha uno skyline nuovo senza le pile del Morandi. La passeggiata è stata ripresa dalle telecamere di Primocanale. “Siamo in anticipo per il rientro degli sfollati, stamattina eravamo un po’ in ritardo, abbiamo recuperato”, ha detto il sindaco.

“Il sistema di protezione civile in Liguria funziona, ed è esempio per il Paese. Dobbiamo dire grazie anche i genovesi che hanno avuto pazienza in una giornata complicata”, ha detto Giampedrone.