Esplosione Morandi, ecco come cambia la skyline della Valpolcevera: le immagini dal drone e quelle da Certosa

Genova. Tutto come previsto. Alle 9.37 il moncone est del ponte Morandi è scomparso in una nuvola di polvere. “E’ durato tutto 6 secondi – spiega il comandante degli incursori dell’esercito Yuri Grossi – anche se per chi era come noi qui sul ponte è sembrato più breve perché la probagazione del suono non è arrivata fino qui”.

“Abbiamo avuto conferma che gli stralli sono stati tagliati completamente e da li la detonazione controllata con microcariche ha consentito il collasso controllato delle pile. Le opere di mitigazione”.

I video, il primo girato dal parcheggio di interscambio di Brin a Certosa e il secondo dai droni, mostrano nitidamente l’operazione che ha cancellato il lato est del ponte Morandi dalla Skyline della Valpolcevera