Esplosione in fondo usato da Chiesa Evangelica a Sampierdarena, nessun ferito

Genova. Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito per l’incendio che si è sviluppato in un fondo di Via Caveri, a Sampierdarena, che ospita una sala per le celebrazioni di una chiesa evangelica.

L’incendio si è sviluppato poco dopo le 11 quando all’interno del fondo si è sentito uno scoppio seguito da una densa colonna di fumo. Sul posto subito le quadre dei vigili del fuoco, i mezzi di soccorso e la polizia locale.

Per fortuna al momento dell’incendio all’interno dei locali non erano presenti persone. Restano ancora da chiarire le cause sulle quali indagano le forze dell’ordine.