Genova. Non solo non è stato fatto nessun intervento di rimozione, ma addirittura è “cresciuta” con nuovi “arrivi”. Stiamo parlando della discarica abusiva sorta all’interno degli spazi degli Erzelli, segnalata su queste pagine lo scorso 1 aprile.

E non era uno scherzo: elettrodomestici e materassi, a cui si sono aggiunti mobili e rifiuti vari. A denunciarlo, ancora una volta, alcuni attivisti di “Cornigliano la Rinascita”, che da anni si batte per la riconversione dei tanti spazi “svuotati” del popoloso ex quartiere industriale di Genova.

Foto 2 di 2



La zona interessata dalla discarica è in realtà area privata, come aveva spiegato l’assessore Campora durante un question time in Sala Rossa il mese scorso, per cui la civica amministrazione non può intervenire direttamente.

Il comune, però, può metterci il “peso” per spingere il proprietario a provvedere alla rimozione o per lo meno alla messa in sicurezza l’area; ogni giorno che passa il cumulo aumenta: gli Erzelli non sono mai stati così frequentati.