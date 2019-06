Entella: capitan Nizzetto rinnova il contratto

Chiavari. La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo con il calciatore Luca Nizzetto, centrocampista nato a Verona l’8 marzo 1986, prolungando il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

L’intesa è stata accolta con soddisfazione dal presidente Gozzi e da tutta la società, nella convinzione che il giocatore possa continuare ad essere uno dei punti di forza della squadra come è stato nelle ultime stagioni.

Nizzetto non nasconde la sua soddisfazione: “Sono contento di continuare ad indossare questa maglia e proseguire un’avventura gratificante in una società che mi ha fatto sentire importante sin dal primo giorno. Metterò la mia grande esperienza al servizio del gruppo per cercare di crescere ancora tutti insieme. Si tratta di una responsabilità che mi assumo con grande orgoglio”.