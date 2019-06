Genova. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Genova, ha arrestato in flagranza, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, due cittadini albanesi di 30 e 35 anni, trovati in possessi di circa 3 chili di cocaina.

Dopo una lunga attività di osservazione, controllo e pedinamento ha individuato e sottoposto a controllo il 30enne a bordo di un Fiat Doblò, rinvenendo tre panetti di cocaina del peso di circa 3 chili e mezzo complessivi.

La perquisizione estesa anche all’abitazione che l’uomo condivide con il connazionale 35enne, commerciante in auto da e per l’Albania, anch’egli sottoposto ad arresto, ha consentito di rinvenire ulteriori 50 grammi oltre che bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’arresto ha inferto un duro colpo all’organizzazione criminale. Al termine degli atti di rito i due arrestati sono stati condotti presso il carcere di “Marassi” a disposizione dell’autorità giudiziaria.