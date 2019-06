Doppio argento per Filippo Rinaldi in Coppa Comen

Genova. Ottima risposta di Filippo Rinaldi alla sua prima convocazione in Nazionale giovanile con la quale ha partecipato alla Coppa Comen svoltasi a Burgas, in Bulgaria, da venerdì 21 a domenica 23 giugno.

Nella seconda giornata, il talento del Genova Nuoto, allenato da Nicola Morando, ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta 4×200 stile libero nuotando un ottimo crono di 1’55″87 come ultimo frazionista ed inoltre si è classificato al nono posto nei 100 delfino con 58″45 che rappresenta il suo personale.

Domenica Filippo, con la sua gara preferita, i 200 delfino, ha sfiorato il colpaccio arrivando secondo dietro al turco Tezel per un solo centesimo, nuotando un ottimo crono di 2’06″57 che significa, anche in questo caso, nuovo personale.

“Direi che con queste ottime prestazioni in acqua il ragazzo ha dimostrato di aver raggiunto maturità, di essere umile e di avere grande spirito di squadra – spiega coach Morando -. Questa splendida esperienza rappresenta per Filippo un grande stimolo per continuare a lavorare e concentrarsi per i campionati italiani di Roma ad agosto dove l’obiettivo è di conquistare un’altra medaglia nei 200 delfino, dopo quella vinta ai Criteria di Riccione, concludendo al meglio una stagione già ricca di soddisfazioni“.