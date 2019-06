Donato un defibrillatore alla ferrovia Genova Casella

Genova. Le Associazioni Lions Genova Andrea D’Oria e Commanderie de Ligurie dell’Ordine internazionale degli Anysetiers hanno donato alla Ferrovia Genova – Casella un defibrillatore nell’ambito dell’iniziativa “Insieme per la nostra città”. Il progetto delle due Associazioni ha l’obiettivo di proteggere sempre più luoghi aperti al pubblico del nostro territorio attraverso la dotazione di strumenti che consentano il pronto intervento in caso di emergenza cardiaca.

La consegna ad AMT del defibrillatore è stata fatta ieri pomeriggio presso la stazione di Manin. All’evento erano presenti Stefano Balleari, Vice Sindaco del Comune di Genova, Matteo Campora, Assessore all’Ambiente del Comune di Genova, Stefano Pesci, Direttore generale di AMT, Andrea Carratù, Presidente del Municipio I Centro Est, Mario Milanta, Presidente del Club Lions Genova Andrea D’Oria, Mario Gasparino, Grande Maistre della Commanderie de Ligurie dell’Ordine internazionale degli Anysetiers, Leonardo Flamminio, Consigliere con Delega Sostenibilità Ambientale del Municipio I Centro Est e Delegato del Governatore Lions Clubs International.

Mario Milanta e Mario Gasparino, rispettivamente presidente dell’Associazione Lions Genova e Grande Maistre della Commanderie de Ligurie dell’Ordine internazionale degli Anysetiers, hanno così commentato la donazione fatta alla ferrovia: “L’installazione del defibrillatore presso la ferrovia Genova – Casella rappresenta un gesto di attenzione verso la comunità. Il nostro progetto, iniziato nel 2015, si propone di creare una rete crescente di luoghi attrezzati con dispositivi salvavita. Le nostre Associazioni, ogni anno, donano un defibrillatore ad un luogo del nostro territorio; quello consegnato oggi alla ferrovia Genova – Casella è la quinta donazione. Negli ultimi anni questi dispostivi sono stati istallati anche presso il Mercato Orientale, il Dipartimento di Economia, l’istituto Nautico e la bocciofila di Santa Margherita Ligure”.

“Ringrazio sia i Lions sia gli Anysetiers per questo bel gesto di amicizia verso la nostra azienda, i suoi clienti e il personale che vi lavora – dichiara Stefano Pesci, Direttore generale di AMT – il defibrillatore donato ad AMT contribuisce a migliorare la capacità di intervento in situazioni critiche ed è pienamente in linea con l’attenzione alle persone che anche l’azienda persegue con le sue attività”.

Alla presentazione ha partecipato anche il medico della Croce Blu di Castelletto, Guido Bragoni, per la formazione sull’utilizzo del dispositivo salvavita.