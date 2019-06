Domenica al Che Festival i famigliari della strage di Viareggio

Genova. Domani, domenica 9 Giugno, torneranno a Genova i membri dell’associazione Il Mondo Che Vorrei Onlus Viareggio, che riunisce i famigliari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno di dieci anni fa nell’ambito del CHE Festival by MUSIC for PEACE.

L’appuntamento è alle 20:30 nell’ aula Vik, per un incontro-dibattito, coordinato da Davide Ghiglione, consigliere municipale, a 10 anni da quella che è l’ennesima strage di Stato rimasta ancora impunita nel nostro paese.

Invitiamo chi conosce e soprattutto chi non conosce l’associazione a partecipare “in modo da sentire dalle loro voci come un lutto ed una tragedia collettiva siano diventati esempio di lotta e di partecipazione – dice Ghiglione e di come queste tragedie accadano non per semplici fatalità, bensì a causa della centralità del profitto che porta ad investire sulle “grandi” opere inutili e dannose con la TAV a discapito della manutenzione delle altre tratte, del trasporto merci e dei pendolari”.