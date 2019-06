Domani l’ultimo addio a Carla Gardinio, la “signora Slam”

Genova. Si è spenta ieri a San Michele di Pagana, nel Tigullio, Carla Gardinio, signora della nautica, fondatrice della società Slam insieme a un gruppo di amici appassionati di vela.

Carla Gardinio è stata la prima donna a rivestire il ruolo di presidente della Fiera di Genova, dal 1996 al 1999. Nel 2012 era stata ominata Cavaliere del lavoro ed è stata presidente della delegazione ligure dell’Aidda, l’associazione donne dirigenti d’azienda.

Una self made woman, nella sua carriera, nonostante una grande impresa di famiglia alle spalle. Carla aveva iniziato a lavorare come dattilografa in un’altra impresa di spedizioni e diventata presto responsabile dei più importanti clienti. Successivamente prese in mano la Gardino spa.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 25 giugno, alle 17 nella chiesa di San Michele di Pagana a Rapallo i funerali di Carla Gardino deceduta ieri nella località del Tigullio.