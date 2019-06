Dl crescita, Rixi: “Approvati importanti odg su infrastrutture liguri”

Roma. “Grazie al gruppo Lega, oggi sono stati approvati quattro ordini del giorno al Dl Crescita che impegnano il governo su tematiche strategiche che riguardano le infrastrutture liguri, la logistica e la portualità”. Lo dichiara il deputato e responsabile nazionale Infrastrutture della lega Edoardo Rixi. “Abbiamo chiesto un impegno del governo – spiega – a valutare la possibilità di ampliare il sistema retroportuale di Genova per l’applicazione del ferrobonus a tutti i punti di origine e destinazione ferroviaria collegati con il nodo logistico e portuale genovese e con tutte le stazioni ferroviarie di confine, almeno per i primi 250 km di percorrenza ferroviaria.

Ciò per andare incentivare e sostenere tutte quelle aziende della logistica che nell’utilizzo dell’intermodalità per la penetrazione di mercati europei facciano ricorso al trasporto su ferro”. Rixi aggiunge: “Per sostenere le imprese dell’autotrasporto, inoltre, nella difficile sfida della concorrenza con operatori esteri e nella propria modernizzazione dei processi, abbiamo chiesto che venga implementato di 20 milioni di euro il fondo per le spese forfettarie, così come era stato concordato con il ministero dei Trasporti nei tavoli con le associazioni di categoria”.

Infine, “per dare un’accelerata al completamento di due infrastrutture, che da almeno vent’anni sono attese dal territorio, abbiamo impegnato il governo a valutare l’inserimento della ferrovia Pontremolese e del raddoppio del Ponente Genova-Ventimiglia tra le opere con un commissario straordinario, vista la strategicità anche nei corridoi europei verso la Francia e verso l’Europa centrale”