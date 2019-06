Demolizione Morandi, per informare i cittadini un numero verde, 2 point e porta a porta nei quartieri attorno al ponte

Genova. Da domani sabato 15 giugno fino a mercoledì 19 giugno 2019 personale di Protezione Civile e Polizia locale si recherà presso le abitazioni della zona interessata dall’evacuazione per la demolizione delle pile 10 e 11 del ponte Morandi, per la compilazione di un questionario finalizzato al censimento delle esigenze della cittadinanza per quel giorno e per fornire informazioni sui comportamenti da adottare.

Il questionario sarà sottoposto ai cittadini SOLO E UNICAMENTE da personale in divisa.

Inoltre al 17 al 23 giugno sarà attivo il Numero verde della Protezione Civile di Genova 800 177797 (dalle 8 alle 19)

Da lunedì 17 saranno anche attivi due Infopoint presso:

· via Gaz, scuola secondaria di 1° grado “Caffaro” (dalle 8 alle 19)

· via Fillak, incrocio via Capello (dalle 8 alle 19)

Per ulteriori informazioni è attivo anche l’indirizzo evacuazionemorandi@comune.genova.it