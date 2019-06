Demolition Day, Bucci rilancia per il 27 giugno. Si aspetta il detonatore in arrivo dalla Spagna

Genova. Il Demolition Day potrebbe essere il 27, il primo giorno utile dopo i test con il sistema di detonazione. A confermarlo lo stesso Marco Bucci, a margine dei un convegno questa mattina, rispondendo ai giornalisti.

“Stiamo facendo di tutto per fare arrivare il detonatore dalla Spagna”, un detonatore che è molto particolare che permetterà di gestire la detonazione in maniera digitale e che oggi è nelle disponibilità di una sola azienda spagnola, e, secondo indiscrezioni, potrebbe arrivare a Genova il 24.

“A quel punto occorreranno duo o tre giorni per mettere a punto tutto” e quindi si arriva al 27 “o 28, ma io penso comunque il 27”, ha sottolineato il sindaco-commissario. La scelta, quindi, cadrebbe comunque su di un giorno feriale, cosa che per Bucci non rappresenta un problema: “Ogni giorno è un giorno un meno per la rinascita di Genova e non possiamo il lusso di posticipare”.