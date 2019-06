Demanio, in vendita 31 proprietà in Liguria. A Genova anche un ex rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale

Genova. Oltre un mese di tempo per presentare le proprie offerte e aggiudicarsi uno dei 31 immobili dello Stato in vendita in Liguria. Si tratta di appartamenti, fabbricati, terreni, un oliveto terrazzato, un magazzino e un ex forte militare: immobili di diversa tipologia situati nelle provincie di Genova, Imperia, Savona, e La Spezia, per un valore totale a base d’asta di circa 1,5 milioni di euro.

Tra le opportunità di investimento due appartamenti vista mare nel borgo marinaro di Camogli e un ex forte militare a Bergeggi, in provincia di Savona, nella riviera ligure di Ponente. A Genova è stato messa in vendita anche la galleria antiaerea di Sant’Ilario, costruita durante il secondo conflitto mondiale e caratterizzata da una struttura in cemento armato con volta a botte e forma a ferro di cavallo completata da un locale servizio igienico, alcuni locali sgombero, due prese d’aria affioranti nel terrapieno soprastante.

Ma non solo: un rustico a Casarza Ligure, due appartamenti a Rapallo con tanto di giardino e orto, e una splendida scalinata e scogliera nei pressi di Nervi

Tutte le informazioni sull’avviso di vendita sono disponibili nella sezione Piano vendite immobili dello Stato di www.agenziademanio.it insieme a foto, descrizioni e dettagli sui singoli beni e sugli altri bandi in corso.

Il termine ultimo per partecipare è stabilito alle ore 16.00 del 24 luglio 2019. Ad aggiudicarsi i singoli lotti sarà chi avrà presentato la migliore offerta rispetto al prezzo fissato a base d’asta.