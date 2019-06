Dagli animali alle auto: gli interrogativi dei cittadini agli infopoint per l’esplosione ponte Morandi

Genova. Chiedono dove parcheggiare la macchina, o a chi affidare la suocera, come comportarsi con cani, gatti e pesci nell’acquario, ma anche se esista un posto dove stare e dove non si senta parlare, ancora, di ponte.

Via Capello e via Gaz, a sud e a nord del ponte che – presto – sarà abbattuto con l’esplosivo. Qui si trovano gli infopoint attivati dalla struttura commissariale per la ricostruzione di ponte Morandi e che resteranno aperti fino al giorno dell’implosione delle pile 10 e 11, la cui data non è ancora certa.

I cittadini della zona interessata alle strategie di sicurezza sono stati informati puntualmente anche con il passaggio porta a porta di polizia locale e protezione civile ma alcuni interrogativi sono rimasti aperti. L’impressione è che nel point di Certosa si viva con più apprensione l’operazione rispetto a quello di via Capello, forse perché il quartiere rischia di essere – in quel giorno – maggiormente isolato.

Qualcuno chiede di pasti e cene, di notti in albergo, ma anche e soprattutto tranquillità. Come un residente sotto l’elicoidale di raccordo tra il viadotto Polcevera e il casello autostradale. “Non ci preoccupa stare un giorno lontano da casa – dice – ma vorrei che mia moglie, malata, e mio figlio, piccolo, fossero ospitati una struttura dove non si parli in continuazione di ponte, non ne possiamo più”.