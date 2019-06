Da settembre a Genova il primo master per infermiere di comunità

Genova. Da settembre presso l’Università di Genova sarà attivato il primo master universitario per la formazione specifica degli infermiere di famiglia e di comunità.

Lo annuncia l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale oggi pomeriggio a Genova in Consiglio regionale rispondendo a un’interrogazione del capogruppo Giovanni Pastorino (Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria).

“Il master è stato istituito nell’ambito di un progetto europeo di cui Alisa e l’Università di Genova sono partner e in linea con le indicazioni dell’Oms, delle associazioni professionali e degli Ordini infermieristici, che ringrazio per il lavoro svolto, sarà un master dedicato specificamente al profilo dell’Infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) – spiega Viale – La formazione è infatti un elemento imprescindibile per dare servizi all’altezza delle sfide che abbiamo di fronte”.

Secondo Pastorino “la Liguria è indietro nell’impiego della figura dell’infermiere di comunità e la Giunta Toti non ha mantenuto la promessa di attivare la nuova figura nella Val Polcevera colpita dalla tragedia del ponte Morandi”.