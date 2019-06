Crollo ponte Morandi, i legali di Autostrade: “Incidente probatorio al buio senza gli atti di indagine”

Genova. È in corso dalle 10 di questa mattina l’udienza del secondo incidente probatorio per accertare le cause del crollo del ponte Morandi, il viadotto collassato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone. In mattinata l’avvocato e ex Guardasigilli Paola Severino, che difende l’ex ad di Autostrade Giovanni Castellucci, ha sollevato eccezioni per chiedere che la procura di Genova depositi tutti gli atti su cui sono fondati i 40 quesiti proposti dai pm nell’ambito del secondo incidente probatorio.

Secondo Severino, infatti, i quesiti dell’accusa sarebbero fondati su documenti che ancora i legali degli indagati non conoscono e vi sarebbe una limitazione della difesa. In pratica, secondo gli avvocati, vi è un legame inscindibile tra i quesiti posti e gli atti di indagine.

I legali hanno così chiesto di mettere a disposizione gli atti o di sospendere l’incidente probatorio fino alla conclusione delle indagini o, in subordine, di sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Ancora sia Severino, sia i legali degli altri indagati Aspi hanno sostenuto che “i 40 quesiti sono esorbitanti rispetto all’ordinanza del pm”.

Quando tutti gli avvocati avranno esposto le loro eccezioni e il sostituto procuratore Massimo Terrile avrà replicato è probabile che il giudice si riservi per decidere il da farsi.