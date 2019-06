Crollo Ponte Morandi, Ascom consegna 100 mila euro alle aziende danneggiate

Genova. Si è tenuta oggi, presso la Sala Dorata della CCIAA di Genova, la conferenza stampa di presentazione di una importante iniziativa promossa da Ascom Confcommercio Genova, unitamente a Confcommercio nazionale, a sostegno delle proprie aziende associate.

Infatti Confcommercio Genova distribuirà alle proprie aziende, danneggiate dal crollo del ponte Morandi, la somma di 100.000,00 euro messi a disposizione da Confcommercio nazionale attraverso la propria Fondazione Giuseppe Orlando.

“Ascom Confcommercio – dichiara il Presidente Paolo Odone – ha sin da subito affiancato tutte le imprese che hanno visto diminuire il loro lavoro dopo il crollo del Ponte Morandi, supportandole in ogni tipo di necessità, anche relativa alle varie pratiche per ottenere i rimborsi previsti dall’apposito Decreto. Sono orgoglioso come Presidente di Confcommercio Genova – prosegue Odone – di poter oggi comunicare un ulteriore importante appoggio della Confcommercio di Genova e nazionale. Si tratta di un contributo di 100.000,00 euro che verrà distribuito alle imprese associate. Credo che in questo modo sia ulteriormente messa in evidenza l’attenzione della Confcommercio nei confronti delle proprie aziende che oltre alla costante tutela sindacale dell’associazione, possono contare anche su un aiuto tangibile”.