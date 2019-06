Corso Italia, incendio all’area giochi Mondo Bimbo: distrutti gonfiabili

Genova. I vigili del fuoco sono intervenuti in piena notte, allertati da alcuni cittadini. In corso Italia, nella zona dei giardini Govi, stavano bruciando alcuni dei giochi gonfiabili del parco Mondo Bimbo, uno dei due parchi di questo tipo nella zona.

Sul posto un odore acre di gomma bruciata e fumo nero. I pompieri hanno avuto ragione delle fiamme, dopodiché hanno effettuato rilievi per risalire alle cause del rogo. Non si esclude il dolo.

Non ci sono stati feriti. L’area è stata transennata.