Container pericoloso al porto di Pra’, sabato e domenica notte task force per la messa in sicurezza

Genova. Dopo una riunione operativa tenutasi nella sede della prefettura di Genova, vigili del fuoco, Arpal, Asl 3, capitaneria di Porto, Autorità di sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Protezione Civile del Comune di Genova comunicano che dalle 22 alle 8 delle notti di sabato 22 e domenica 23 giugno sarà effettuata, sotto la regia operativa del vigili del fuoco, l’operazione di messa in sicurezza di un container sito nella zona PSA Genova Prà (ex VTE).

L’intervento si è reso necessario per il presunto sversamento, presente all’interno del container stesso, di una recipiente di “dimetil solfuro”, componente aromatizzante per alimenti che ha la peculiarità – nelle concentrazioni in cui è trasportato – di emanare un forte odore. Il Solfuro dimetile può sprigionare sostanze tossiche, se infiammato.

Ad ogni modo nell’area circostante potrebbero essere percepibili, in condizioni di vento sfavorevole, esalazioni. A brevi distanze potrebbero provocare tosse, mal di gola, mal di testa, nausea, vertigine o sonnolenza.

Durante le operazioni di messa in sicurezza, la situazione verrà monitorata con appositi strumenti da personale Asl-Arpal. La zona di operazione sarà oggetto di interdizione.