Concerto alla Foce e turisti, traffico in tilt in città e sul nodo autostradale

Genova. Pomeriggio nero per il traffico cittadino, sia sulla viabilità ordinaria, sia sul nodo autostradale.

A causa delle chiusure delle strade legate al concerto “Ballata per Genova” in programma questa sera in piazzale Kennedy si sono formate lunghe code sulla direttrice centro-levante, in particolare su circonvallazione a monte, alla Foce e nella zona di Brignole.

Ricordiamo che il divieto di transito veicolare dalle ore 16 alle ore 24 riguarda, per viale Brigate Partigiane, tutta la carreggiata lato a ponente, nel tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 1989 e l’intersezione con la via Diaz e corso Saffi, e la carreggiata lato a levante solamente nel tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 1989 e la via Gestro.

Per strada Aldo Moro, al preesistente divieto relativo alla carreggiata lato a mare del tratto compreso tra l’uscita di via delle Casaccie e rotatoria 9 novembre 1989 (direzione levante), si aggiunge quello per la carreggiata lato a monte del tratto compreso tra la rotatoria 9 novembre 1989 e la rampa proveniente da via D’Annunzio.

In autostrada segnalate code sulla A7 Milano Genova tra Busalla e il bivio A7-A12. Coda per traffico intenso anche tra il bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per traffico intenso. Ben 7 chilometri di coda tra Genova Est e Recco in direzione levante.