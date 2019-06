Colonna di fumo dal monoblocco del San Martino, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Apprensione questa mattina per una colonna di fumo, visibile anche da lunga distanza, alzata intorno alle 8 dall’area del monoblocco dell’ospedale San Martino di Genova.

Sul posto, allertati da numerose chiamate dei cittadini, i vigili del fuoco. La struttura ospedaliera in realtà, per fortuna, non è stata interessata da alcun rogo.

L’incendio aveva in realtà interessato un’ambulanza che si trovava nel tunnel di collegamento al monoblocco. Per ragioni ancora da chiarire, un corto circuito o un problema al motore, il mezzo di soccorso ha preso fuoco.

Non ci sono stati feriti o intossicati e la situazione è presto tornata sotto controllo.