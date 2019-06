Sori. Sabato 8 giugno si è svolta a Sori la classica “regatina” che conclude, come tutti gli anni, i corsi vela gratuiti organizzati dal Club Vela Sori per gli alunni delle scuole soresi.

Da diversi anni questi corsi, svolti in orario scolastico, fanno parte del progetto nazionale Fiv-Miur denominato Velascuola.

Sono stati grandi i ragazzini delle scuole soresi: il vento teso ed il mare formato non hanno intimorito i velisti in erba che, sotto la guida esperta dei due istruttori Fiv Piero Cardone e Gabriele Figoli, si sono ben comportati nella breve regata svoltasi ieri davanti alla spiaggia di Sori.

“Grazie anche ai nostri giovani atleti Filippo e Luca che li hanno aiutati a prendere il mare ed a tutti i numerosi soci volontari che hanno ben preparato e gestito l’evento in mare, in spiaggia, e sulla piazza per la premiazione ed il buffet finale. Aspettiamo ora questi giovani velisti per i nostri corsi estivi che inizieranno a metà giugno” dicono i dirigenti del Club Vela Sori.