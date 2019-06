Rapallo. La giornata di domenica 16 giugno è stata quasi ideale, sia per condizioni di mare sia di vento, per il raduno estivo del Circolo Nautico Rapallo.

Al briefing i partecipanti si guardavano in viso preoccupati: cielo grigio, cappa, zero vento, cerate nella sacca per possibili piogge.

Dopo alcuni sfottò tra i contendenti ed abbondante focaccia tutti in mare e, alle 13,30, al colpo di cannone della partenza, arrivano il sole, il vento, e tutti i concorrenti son partiti veloci con una bolina pimpante. Quindici barche a vela e tre motoscafi per la gara di regolarità.

Tra le vele prende la prima posizione Hellcat, un bel Farr 31 che duella con un bel testa a testa con il Romola, e per tutta la regata i due si alternano nella posizione di leader. Alla fine Hellcat ha la meglio per poche lunghezze su Romola. Tra gli altri concorrenti una serie di duelli appassionanti e con il sorriso sulle labbra.

Ammirevole Ciccio, bianco peloso cane componente dell’equipaggio di Lella, con una grinta pari a quella del suo padrone. Tra le tre derive ha la meglio il Tridente Cnr portato dai giovani velisti Guggieri, Puggioni, Olivieri e Fraboschi, davanti allo Strale di Lea di Noto e Carlo Brindesi Canali, e all’altro Tridente portato dai giovani agonisti Bavestrello, Azzini e Biancardi.

Bella lotta anche nella regolarità, quest’anno con la difficoltà del tempo da dichiarare sul doppio giro. Ha la meglio Muggiani, su De Cunsolo e Ruppen.

Alla fine tutti alla premiazione, con premi per tutti e premi ai primi di classe, con fondi devoluti al Gaslini. Per chiudere buffet, vino ed un arrivederci alla prossima edizione.

Graditissimi ospiti del raduno sono stati gli equipaggi e le imbarcazioni di altri circoli che ci si augura possano essere sempre più numerosi anche nelle future simili manifestazioni.