Chiavari, spostamento sperimentale dell’isola ecologica presidiata da vico del Bastione a Piazza della Torre

Chiavari. Il Comune di Chiavari ha predisposto lo spostamento sperimentale di una delle due isole ecologiche presidiate dagli operatori collocate nel centro storico chiavarese, precisamente quella di Vico del Bastione.

Per incentivarne la fruizione, a partire da lunedì 17 Giugno verrà spostata in Piazza della Torre con i seguenti orari, dal lunedì al giovedì e il sabato dalle ore 6 alle 11, escluso il venerdì per consentire l’allestimento del mercato settimanale.

Sarà possibile conferire tutti i materiali (plastica, indifferenziato, umido, secco, carta e vetro) e il personale Maris sarà a disposizione dei cittadini per fornire informazioni relative alle modalità di raccolta differenziata e al corretto utilizzo delle isole ecologiche automatizzate già presenti in città.