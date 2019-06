Chiavari, presentazione pubblica dell’associazione i Bambini di Malika

Chiavari. Prima uscita ufficiale, stamani in Comune a Chiavari, dell’associazione no profit “I Bambini di Malika” (Senegal). Con sede sociale a Chiavari, e con un preciso progetto illustrato dal direttivo dell’associazione.

Si tratta della riqualificazione di un’area, posta appunto a Malika (periferia di Dakar), per donare ala popolazione locale un centro scolastico e polisportivo che possa diventare il nuovo punto di aggregazione per tutti i bambini (e non solo) della zona.