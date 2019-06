Genova. Contestazioni da parte di alcuni cittadini all’inizio dell’assemblea pubblica dalla struttura commissariale per presentare il progetto di esplosione del moncone est di ponte Morandi. Si è trattato del primo di due incontri organizzati a distanza di poche ore nel quartiere a nord e in quello a sud del cantiere del viadotto.

Nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa alcune centinaia di persone hanno atteso di avere, dagli addetti ai lavori informazioni precise su quello che accadrà nel giorno – ancora da stabilirsi – in cui le pile 10 e 11 verranno fatte implodere con la dinamite.

Prima dell’inizio dell’assemblea un gruppo di commercianti di Certosa ha esposto uno striscione per lanciare l’allarme della categoria.

Anche un momento goliardico, al sindaco Marco Bucci è stato consegnato un pacco di cartone, con il logo di una nota azienda di e-commerce, con all’interno un finto detonatore. Il riferimento è all’attesa di un detonatore digitale dalla Spagna, uno dei motivi per cui l’esplosione non potrà avvenire, come previsto, il 24 giugno.

Dopo le contestazioni iniziali, l’assemblea è iniziata. Si sono alternati al microfono Luciano Grasso, coordinatore Osservatorio Ambiente della struttura commissariale, Sergio Gambino, consigliere delegato alla protezione civile, che ha fornito alcune indicazioni sulla gestione della popolazione evacuata, il comandante del Comando militare dell’Esercito “Liguria” Gianfranco Francescon e Massimo d’Angelo, super perito in tema di amianto chiamato come consulente dall’ati dei demolitori.

Quest’ultimo, come aveva già fatto durante una commissione consiliare a palazzo Tursi, ha spiegato quale metodologia è stata utilizzata per valutare il rischio di esposizione da amianto nel caso della demolizione di ponte Morandi e ha sottolineato come tutti gli studi siano stati portati avanti in maniera cautelativa. Ha chiarito che in base a quelle analisi sono state disposte le misure di gestione e mitigazione del rischio di dispersione di fibre.

Dopodiché ha preso parola il sindaco Marco Bucci. Articolo in aggiornamento.