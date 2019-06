Genova. Una rete per proteggere dai calcinacci del cantiere, ma che da giorni raccoglie spazzatura, indumenti caduti e fogliame. Questo lo spettacolo che accoglie i passanti di vico delle Carabaghe, a pochi metri da Porto Soprana, frequentatissima icona del turismo genovese.

Se in alcune vie della città spopolano le girandole colorate, in questa parte del centro storico il colore è portato dai sacchetti di plastica della spazzatura, “caduti” nella rete e lasciati li da giorni.

Un piccolo “buco nero” del degrado nel pieno della stagione del turismo per la nostra città: la cosa non ha mancato di suscitare polemiche e sono in molti ad aspettare un intervento che porti un po’ di decoro in questo caratteristico angolo di Genova, a due passi dai suoi gioielli