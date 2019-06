Centri per l’impiego, siglato l’accordo con la Regione Liguria. Soddisfazione della Uil

Genova. Firmato l’accordo sindacale tra Regione Liguria e sindacati che permette l’incremento delle risorse umane a tempo indeterminato in capo a Regione Liguria, 150 unità, comprensive delle eventuali stabilizzazioni dei lavoratori dei Centri per l’Impiego assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

L’accordo permette anche il mantenimento in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo determinato oltre la prima scadenza annuale e per altri due anni già previsti anche in caso dell’eventuale stabilizzazione.

“In questo quadro – dicono Aldo Ragni, segretario regionale Uil Fpl e Giuseppe Tripodina, funzionario regionale Uil Fpl – poiché il decreto non è ancora in atto, già la prossima settimana, al più tardi il 30 giugno 2019, si attiveranno le procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento del personale a tempo indeterminato di categorie C e D”.

“Dopo molteplici riunioni, avvenute nel corso dell’anno, questo accordo è il miglior traguardo possibile – affermano i sindacati – Ci auguriamo che le lavoratrici e i lavoratori dei Centri per l’Impiego possano trovare la giusta collocazione dopo anni di peripezie che li ha visti coinvolti”.