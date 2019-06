Centralino rovente per i vigili del fuoco, ma i presunti incendi sono tutti falò di San Giovanni

Genova. Notte di lavoro e non solo su strada per i vigili del fuoco di Genova, impegnati – come ogni anno – a rispondere al centralino alle decine di chiamate per “avvistamento incendi”.

A partire dalle 22 circa di ieri sera moltissime persone si sono rivolte ai pompieri notando delle fiamme, magari in lontananza, e non realizzando che si trattava dei tradizionali falò per San Giovanni Battista.

Soprattutto in Valpolcevera e nel ponente, sono molti i quartieri, anche collinari, dove si organizzano questi momenti di folklore. In almeno un caso, a Trasta, è anche partita una squadra che, arrivata sul posto, si è resa conto del falso allarme.