Carige, Spinelli: “Se serve aumento di capitale pronto a fare il mio”

Genova. In un aumento di capitale Carige Aldo Spinelli, azionista dell’istituto con l’1%, afferma che “se siamo tutti disposti a fare l’ennesimo e ultimo aumento di capitale ci siamo anche noi. Vediamo quello che fanno gli altri, deve essere una cosa fatta da tutti e insieme. Prima dell’aumento ci vorrebbe un chiarimento tra tutti gli azionisti per rilanciare questa banca finalmente e non solo per mettere i soldi e basta. In tutti gli altri aumenti poi ci siamo trovati con un pugno di mosche in mano”.

Il presidente del gruppo della logistica lo ha detto, interpellato sulla disponibilità dichiarata a Repubblica. “Io nell’ultimo aumento sono sceso – aveva spiegato Spinelli a Repubblica – passando dal 2 all’1. Ma sono pronto a sostenere la banca e mi auguro che tutti facciano altrettanto”.

“Non lo dobbiamo solo a noi stessi, che abbiamo continuato a investire in Carige, ma anche ai dipendenti, ai piccoli azionisti e alla famiglia Malacalza. Se ognuno fa la propria parte, centreremo il risultato”.