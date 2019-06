Cantieri sul Bisagno, mezza giornata senz’acqua per alcune vie del centro. Tutti i dettagli

Genova. Iren acqua comunica che, a causa di lavori connessi alle modifiche della rete dovute al rifacimento della copertura del Bisagno, il giorno giovedì 6 giugno 2019 dalle ore 14:00 alle ore 20:00 sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Genova:

• Via Galata

• Piazza Colombo

• Vico della Gazzella

• Via Colombo

• Via Palmaria

• Via Fiume fino al civ. 4

• Via Cadorna

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno

essere posticipati al giorno lavorativo seguente.