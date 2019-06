Cantiere Morandi, durante gli scavi danneggiata tubatura gas in via Lorenzi. Area evacuata e intervento in corso

Genova. L’area del cantiere ovest per la demolizione e ricostruzione del viadotto sul Polcevera è stata evacuata per una fuga di gas.

Durante i lavori di scavo, infatti, secondo le prime indiscrezioni, è stata danneggiata una grosso tubatura della distribuzione del gas, con conseguente fuga. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona.

L’imprevisto è avvenuto poco prima delle 11 in via Lorenzi, dove si sta scavando per la posa dei piloni del nuovo ponte.