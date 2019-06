Cane e padrone bloccati su una scogliera messi in salvo dal soccorso alpino

Genova. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è stato attivato per un intervento sulla scogliera di Camogli.

Qui un cane scappato per un forte tuono è salito lungo la ripida scogliera. Dietro di lui un ragazzo che aveva invano cercato di trarlo in salvo si è trovato anch’egli in difficoltà.

Una squadra del Soccorso Alpino in accordo con Guardia Costiera e 118 si sono recati sul posto e hanno tratto in salvo sia il cane che il ragazzo accorso in aiuto.

Dopo averli messi in sicurezza li hanno calati alla base della scogliera, circa 50 metri.