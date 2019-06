Campionati europei a Lucerna: quinto Gabbia, sesto Mumolo

Genova. Un quinto e un sesto posto per i genovesi impegnati ai campionati europei di canottaggio a Lucerna, in Svizzera.

Cesare Gabbia (Marina Militare/Elpis Genova) chiude gli Europei al quinto posto nel 4 senza. Assieme a Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo e Bruno Rosetti, il vogatore genovese apre bene nella giornata di venerdì con il successo in batteria e poi arriva il secondo posto in semifinale al termine di una gara condotta per 1500 metri prima del sorpasso della Germania. In finale, il 4 senza azzurro mantiene la quarta posizione dietro Gran Bretagna, Polonia e Germania per larga parte del percorso prima di subire il sorpasso dell’Ucraina. Italia quinta a poco più di tre secondi dal bronzo.

Davide Mumolo (Fiamme Oro/Elpis Genova) termina la sua avventura al sesto posto a bordo dell’Ammiraglia dietro Germania, Gran Bretagna, Olanda, Romania e Russia. L’Italia, terza in batteria, aveva raggiunto ieri la finale con il quarto posto nel recupero.

A Lucerna era presente anche Paolo Perino, finanziere cresciuto nella Sportiva Murcarolo, in qualità di riserva.