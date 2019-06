Campagna nazionale “Io accolgo”, aderisce anche la Cgil di Genova e Liguria

Genova. Camera del Lavoro di Genova e Cgil Liguria aderiscono alla campagna nazionale “io accolgo” sottoscritta insieme a 48 associazioni sociali nazionali e territoriali, laiche e religiose della società civile, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, oggi 20 giugno.

Simbolo della giornata sono le coperte termiche, che ogni associazione appenderà dalle proprie finestre.

Questa campagna, si legge nella nota della Cgil, “si propone di dare voce nel nostro Paese a chi rifiuta un mondo fondato sull’odio e sulla paura, per riconoscersi invece nei principi della nostra Costituzione, nei diritti uguali per tutte e tutti e nella solidarietà”.

Le segreterie di Cgil Genova e Liguria spiegano: “L’obiettivo è denunciare i danni della recente legislazione, delle politiche e dei comportamenti istituzionali che condannano – di fatto – i migranti a morire in mare, che chiudono i porti, che cancellano esperienze di accoglienza, come gli Sprar, gettando per strada migliaia di richiedenti asilo e rifugiati, privandoli della loro dignità e del diritto ad accedere ai servizi sociali, politiche che generano una crisi occupazionale del sistema di accoglienza con la perdita di migliaia di posti di lavoro”.

La campagna “Io Accolgo” vuole valorizzare le esperienze diffuse di solidarietà, mettendole in rete, in modo che possano essere conosciute e condivise per una maggiore consapevolezza della opinione pubblica e attivate nei diversi territori.