Cambiaso Risso sugli scudi ai Master di Genova

Corso Italia a Genova è stata il teatro dei Campionati italiani Master di 10 km su strada, la cui organizzazione ha visto una “cordata” congiunta fra il Gruppo Città di Genova, Delta Spedizioni e la Podistica Peralto per una gara che ha visto “sfilare” sul lungomare genovese qualcosa come 1.200 atleti da tutta Italia. Classifiche per tutte le età dai 35 agli over 75 con alcune perle delle società liguri e genovesi in particolare.

Vola Silvia Bolognesi della Cambiaso Risso nella categoria F65 che vince in 43’24”. Per la società nerobiancoverde arrivano anche l’argento di Valerio Brignone nella M50 ed i bronzi di Sonia Martini nella F40 e di Emanuela Massa nella F50. Gloria anche per la Trionfo Ligure che piazza Martina Rosati al secondo posto nella F35.

Di seguito i campioni italiani divisi per categoria: Uomini- M35: Giovanni Auciello (Casone Noceto) 31’15”; M40: Gianluca Borghesi (Avis Castel San Pietro) 31’43”; M45: Joachim Nshimirimana (Casone Noceto) 31’27”; M50: Giorgio Campana Binaghi (Cus Bergamo) 33’44”; M55: Massimo Galfrè (Dragonero) 35’51; M60: Maurizio Vagnoli (Avis Perugia) 36’53”; M65: Michele Gallo (Montedoro Noci) 39’02”; M70: Luciano Faraguna (Atletica Paratico) 44’09”; M75: Fernando Rocca (Bovisio Masciago) 47’39”; M80: Giacomo Moleri (Atletica Treviglio) 50’52”. Società: 1° Atletica Paratico Brescia; 2° Casone Noceto Parma; 3° Alpi Apuane .Donne- F35: Loretta Bettin (Atletica Paratico) 38’26”; F40: Francesca Durante (Fanfulla Lodigiana) 37’07”; F45: Daniela Ferraboschi (Panaria Group) 38’42”; F50: Claudia Gelsomino (Cardatletica) 37’17” ; F55: Elena Fustella (Atletica Lecco) 41’13”; F60: Giovanna Cavalli (Atletica Paratico) 42’48”; F65: Silvia Bolognesi (Cambiaso Risso) 43’24”; F70: Rita Pezzica (Stracarrara) 55’48”; F75: Raffaella Dall’Aglio (Casone) 1h02’13”. Società: 1° Atletica Paratico