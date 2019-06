Calciomercato, i colpi di Campomorone, Sestrese, Baiardo e Goliardica

Genova. La Sestrese, dopo aver confermato Teddy Akkari, si assicura le prestazioni sportivo del forte attaccante, ex Bragno, Lorenzo Anselmo.

Il Campomorone festeggia il ritorno in Eccellenza, prendendo, dalla Rivarolese, il forte attaccante Edoardo Mura.

La Goliardica comunica di aveer trovato l’accordo con il Baiardo, per lo scambio, a titolo temporaneo di Edoardo Incerti e Lorenzo Manzi.

Il Via Acciao prende Luca Orero (ex Serra Riccò), Gianluca Termini (ex Celle Ligure) e Marco Lo Vecchio (dalla Sestrese).

Il Marassi mette a segno un colpo di mercato, prendendo (dal Rapid Nozarego) l’attaccante Francesco Rizzo.

Luca Spinelli è il nuovo preparatore dei portieri del Multedo.

Gianni Berogno è il trainer, per la stagione 2019/20, dell’Olimpic Prà Pegliese.