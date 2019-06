Busalla, guard rail sventra auto fuori controllo. Conducente ferito ma vivo

Genova. Ieri pomeriggio, i vigili del fuoco di Busalla sono intervenuti a Montoggio, in località Casilino, per un brutto incidente.

Un automobilista, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo ed è andato a urtare lo spigolo del guard rail, che è entrato nella vettura fino all’abitacolo. Il conducente è rimasto ferito ad un braccio ma non in pericolo di vita.

I pompieri hanno estratto il ferito e lo hanno consegnato alle cure del 118, che lo hanno trasportato, cosciente, al pronto soccorso del Villa Scassi. Dopodiché hanno disincastrato la macchina e la hanno messa in sicurezza prima della rimozione.