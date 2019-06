Borgoratti, in due cantieri tranciati cavi Enel e tubo dell’acqua: mattinata di code

Genova. Problemi di viabilità tra Apparizione e Borgoratti, questa mattina. Ieri sera un escavatore ha tranciato alcuni cavi dell’Enel, oggi in un cantiere per la fibra ottica, è stata danneggiata una tubatura dell’acqua.

Cantieri e guasti da riparare che hanno provocato lunghe code, nell’ora di punta di questa mattina, in via Posalunga.

I cittadini della zona tornano a chiedere a gran voce la possibilità di aprire, in caso di emergenze, la via privata Shelley, che collega a corso Europa, per evitare che esista solo una strada per l’ingresso o l’uscita dal quartiere.